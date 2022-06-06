Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и продовольственный кризис.

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Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности", - говорится в сообщении.

Также стороны вместе пытаются найти пути выхода из продовольственного кризиса и разблокирования портов.

Напомним, издание Politico сообщает, что США не снимут санкции в отношении Российской Федерации в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины.

В частности, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что именно Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.