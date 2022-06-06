Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку та продовольчу кризу.

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Про це голова держави повідомив у Twitter.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також сторони разом намагаються знайти шляхи уникнення продовольчої кризи та розблокування портів.

Нагадаємо, видання Politico повідомляє, що США не знімуть санкції щодо Російської Федерації в обмін на відмову Москви від блокади українських портів та безперешкодний експорт зерна з України.

Зокрема, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.