Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню М270 - BBC

Великобританія вирішила відправили в Україну системи залпового вогню M270. Вони можуть випускати 12 ракет класу "земля-земля" протягом хвилини і вражати цілі в радіусі 80 км з точністю, набагато більшою, ніж артилерія, якою зараз володіє Україна, повідомляє BBC.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, дані ракети великої дальності допоможуть Україні захиститися від Росії. Рішення було узгоджено зі США, які минулого тижня оголосили, що також постачають ракетну систему.

Лідер країни-агресора Росії Володимир Путін відреагував на цю новину і заявив, що якщо Київ отримає від Заходу ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби поразки по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносяться.

Оголошуючи про цей крок, голова Міноборони сказав, що Великобританія відіграє провідну роль у постачанні українських військ "життєво важливою зброєю, необхідною для захисту своєї країни від неспровокованого вторгнення".

"Оскільки змінюється тактика Росії, має змінюватися і наша підтримка України. Ці високоздатні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", - сказав Воллес.

Зазначається, що британська реактивна система залпового вогню може випустити 12 ракет класу "земля-земля" протягом хвилини і може вражати цілі в радіусі 80 км з точністю, набагато більшою, ніж артилерія, якою зараз володіє Україна.

Найближчим часом українські військові пройдуть навчання щодо використання пускових установок у Великобританії.

Нагадаємо, влада Греції заявила, що прийняла рішення передати ЗСУ за своїми мірками велику кількість зброї, серед якої БМП-1, автомати Калашнікова АК-47, ПЗРК FIM-92 Stinger та ін.

Зокрема, Міноборони Іспанії планує поставити Києву батареї зенітних ракет Shorad Aspide, які іспанська армія замінила більш сучасною системою, а також танки Leopard A4.