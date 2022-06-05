Греція має намір передати Україні "неймовірну кількість" зброї — ЗМІ

Влада Греції заявила, що прийняла рішення передати ЗСУ за своїми мірками велику кількість зброї. Частину із загального обсягу вже могли відправити в Україну, повідомляє видання Pronews із посиланням на інформацію із власних джерел.

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Відомо, що Збройні сили України отримають від Греції таку зброю:

122 БМП-1;

15 000 73-мм ракет;

2100 122 мм реактивних снарядів;

20 000 автоматів Калашнікова АК-47;

3,2 млн патронів калібру 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 000 155 мм артилерійських ракет;

1 100 протитанкових ракет РПГ-18

Попередньо відомо, що для транспортування використовують 6 грецьких літаків С-130, 10 канадських та 5 новозеландських.

Крім того, інші країни активно допомагають Україні озброєнням. Так, Міністерство оборони Іспанії планує поставити Києву батареї зенітних ракет Shorad Aspide, які іспанська армія замінила більш сучасною системою. Також Україна може отримати танки Leopard A4, які вже 10 років не використовує іспанська армія.

За потужної підтримки західних партнерів активні бойові дії між ЗСУ та російськими окупаційними військами можуть завершитися до кінця 2022 року. А вже до кінця літа українська армія намагатиметься вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.