Греция собирается передать Украине "невероятное количество" оружия — СМИ

Власти Греции заявили, что приняли решение передать ВСУ по своим меркам большое количество оружия. Часть из общего объема уже могли отправить в Украину, сообщает издание Pronews со ссылкой на информацию из собственных источников.

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Известно, что Вооруженные силы Украины получат от Греции следующее оружие:

122 ТОМА БМП-1;

15000 73-мм ракет;

2100 122-мм реактивных снарядов;

20 000 автоматов Калашникова АК-47;

3 200 000 патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17000 155-мм артиллерийских ракет;

1100 противотанковых ракет РПГ-18

Предварительно известно, что для транспортировки используют 6 греческих самолетов С-130, 10 канадских и 5 новозеландских.

Кроме того, другие страны продолжают активно помогать Украине вооружением. Так, Министерство обороны Испании планирует поставить Киеву батареи зенитных ракет Shorad Aspide, которые испанская армия заменила на более современную систему. Также Украина может получить танки Leopard A4, которые уже десять лет не использует испанская армия.

При мощной поддержке западных партнеров активные боевые действия между ВСУ и российскими оккупационными войсками могут завершиться до конца 2022 года. А уже к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.