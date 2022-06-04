Министр обороны спрогнозировал сроки окончания войны

Активные боевые действия между ВСУ и российскими оккупационными войсками могут завершиться до конца 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такой прогноз сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - сказал Резников на Международном форуме безопасности в Братиславе.

По его мнению, страна-агрессор РФ мечтает собрать "все российские земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что российские военные - это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.

"Это не вторая армия в мире. Мы называем их «орки", – резюмировал Резников.

Напомним, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.