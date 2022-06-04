Міністр оборони спрогнозував терміни закінчення війни

Активні бойові дії між ЗСУ та російськими окупаційними військами можуть завершитися до кінця 2022 року.

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Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Росія продовжує докладати зусиль щодо окупації всієї нашої держави. Поки неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року", - сказав Резніков на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі.

На його думку, країна-агресор РФ мріє зібрати "всі російські землі".

"Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми повинні зупинити Росію та стримувати у майбутньому", - заявив Резніков.

Він наголосив, що російські військові - це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

"Це не друга армія у світі. Ми називаємо їхні «орки", – резюмував Резніков.

Нагадаємо, представник військової розвідки України Вадим Скибицький зробив прогноз, що війна триватиме до зими.

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.