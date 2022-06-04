США із союзниками обговорюють умови припинення вогню в Україні – CNN

Офіційні особи США останніми тижнями регулярно зустрічаються зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб знайти спосіб припинити вогонь і війну в цілому шляхом переговорів, повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

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Останнім часом західні політики обговорюють план, розроблений Італією. Чотири пункти стратегії включають зобов'язання України дотримуватися нейтралітету щодо НАТО в обмін на деякі гарантії безпеки, а також переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

Примітно, що США неодноразово заявляли, що дотримуватимуться позиції "нічого про Україну без України", але українського представника на цих переговорах немає.

Офіційні особи США та західних країн повідомили CNN, що "зростає занепокоєння тим, що якщо росіяни та українці не сядуть за стіл переговорів і не дійдуть згоди, війна затягнеться — можливо, на роки".

Нагадаємо, у плані з врегулювання конфлікту Італії є пункт, у якому сказано, що потрібно погодити для "вирішення протиріч міжнародно-визнаними кордонами". При цьому, що він утримуватиме, не уточнюється.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не збирається поступатися територією в Донецькій та Луганській областях, щоб припинити війну з РФ, а українські військові готові до битви з росіянами на Донбасі, яка може вплинути на перебіг усієї війни.