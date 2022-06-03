Арахамія розповів, коли поновляться переговори з Росією

Народний депутат, член української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія розповів, коли українська сторона може ініціювати новий раунд переговорів із країною-агресором РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Давид Арахамія розповів у ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зараз не бачить підстав для продовження переговорів.

За його словами, зараз пауза у переговорному процесі обґрунтована інтенсивними боями на Донеччині.

"І поки не буде якоїсь великої зміни на фронті — ми, звісно, сподіваємося, що зміна буде за нами, ми деокупуватимемо... Ми вже деокупуємо багато сіл, але, на жаль, і вони теж окупують нові населені пункти... Переговори потрібні продовжувати, коли у нас буде посилено переговорну позицію", - заявив Арахамія.

За його словами, зараз позиція України на переговорах може бути посилена за рахунок постачання зброї від західних партнерів.

"Коли зброя надійде в достатньому обсязі і наші військові почнуть її застосовувати, тоді, на мою думку, ми можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", - зазначив Арахамія.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що переговори вестиме лише особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки з іншими функціонерами російського режиму домовлятися немає сенсу.

Також Путін у телефонній бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що готовий до переговорів.