Україна відкине будь-який план із заморожування конфлікту з РФ - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначає, що для України буде неприйнятним будь-який план щодо закінчення війни з Росією, який передбачав би заморожування конфлікту і, відповідно, збереження непідконтрольності певних територій країни українській владі. Про це він сказав на прес-конференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У нас уже був наш "Мінськ", у нас вже була контактна лінія, у нас вже були нескінченні дискусії у Тристоронній контактній групі, і це призвело нас до того, що ми маємо. Ми не будемо йти по тому ж сліду знову. Жодний план, що означає заморожування існуючої ситуації, не буде підтриманий Україною", - наголосив дипломат.

Коментуючи запропонований Італією план припинення війни Росії проти України, міністр зазначив, що Україна вітає лише ті плани, які не передбачають поступки України у питанні території та суверенітету.

"Луїджі Ді Майо - друг. Так що в принципі я не можу виступати проти чогось запропонованого другом. Говорячи політично, ми вітаємо будь-які види планів, які не мають на увазі встановлення іншої контактної лінії та будь-які поступки України щодо нашої територіальної цілісності та суверенітету певних територій. Решту ми відкриті обговорювати", - сказав глава МЗС.

Він також зазначив, що Україна щиро цінує всі зусилля, спрямовані на політичне знаходження дипломатичного рішення, проте зараз бачить "і на землі, і з аналізу рішень, які приймає Кремль", що РФ зосередилася саме на веденні війни, а не на дипломатії.

"Ми чуємо політичні заяви про те, що потрібне припинення вогню. Ми згодні, що припинення вогню необхідне. Але я даю 100%, що момент, коли Росія погодиться на припинення вогню, буде моментом, коли вона буде на один крок від програшу війни. Вони погодяться на припинення вогню лише з однією метою - щоб врятуватися від програшу війни. До того моменту ця війна продовжуватиметься", - додав Кулеба.

Зазначимо також, що з цього питання висловився у своєму щоденному відеозверненні та президент Володимир Зеленський:

Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало.



Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі.



Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи.



Нагадаємо, що 19 травня італійське видання La Repubblica повідомило, що уряд Італії підготував план мирного врегулювання конфлікту РФ з Україною з чотирьох пунктів.

Перший передбачає припинення вогню та демілітаризацію лінії фронту під наглядом ООН, другий – переговори про статус України, що передбачають вступ країни до ЄС, але невступ до НАТО, третій пункт – двостороння угода між РФ та Україною про "повну автономію" Криму та Донбасу під юрисдикцією України, а четвертий - багатостороння угода про мир та безпеку в Європі. Лише після цього передбачено виведення російських військ із території України.

Раніше в середу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на підштовхування України з боку деяких країн Заходу до заморозки конфлікту, назвавши це "найбільшим ударом у спину", проте не він вказав жодних конкретних джерел таких ініціатив.

За словами Подоляка, Україна продовжуватиме воювати за всіма напрямками, а натяки на "торгівлю територіями та суверенітетом" з боку будь-якого партнера України отримуватимуть від неї "принципову реакцію".