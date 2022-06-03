Арахамия рассказал, когда возобновятся переговоры с Россией

Народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, когда украинская сторона может инициировать новый раунд переговоров со страной-агрессором РФ.

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Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас не видит оснований для продолжение переговоров.

По его словам, сейчас пауза в переговорном процессе обоснована, так как интенсивные бои идут на Донбассе.

"И пока не будет какого-то большого изменения на фронте — мы, конечно, надеемся, что изменение будет за нами, мы будем деоккупировать… Мы уже деоккупируем много сел, но, к сожалению, и они тоже оккупируют новые населенные пункты… Переговоры нужно продолжать, когда у нас будет усилена переговорная позиция", — заявил Арахамия.

По его словам, сейчас позиция Украины на переговорах может быть усилена за счет поставок оружия от западных партнеров.

"Когда оружие поступит в достаточном объеме и наши военные начнут его применять, тогда, я думаю, мы можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", - отметил Арахамия.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры будет вести только лично с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку с другими функционерами российского режима договариваться нет смысла.

Также Путин в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что готов к переговорам.