США с союзниками обсуждают условия прекращения огня в Украине – CNN

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы найти способ прекратить огонь и войну в целом путем переговоров, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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В последнее время западные политики обсуждают план, разработанный Италией. Четыре пункта стратегии включают обязательство Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Примечательно, что США неоднократно заявляли, что будут придерживаться позиции "ничего об Украине без Украины", но украинского представителя на этих переговорах нет.

Официальные лица США и западных стран сообщили CNN, что "растет обеспокоенность тем, что, если россияне и украинцы не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, война затянется — возможно, на годы".

Напомним, в плане по урегулированию конфликта Италии есть пункт, в котором сказано, что нужно согласовать для "разрешения противоречий по международно-признанным границам". При этом, что он будет содержать, не уточняется.

Отметим, что президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не собирается уступать территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы прекратить войну с РФ, а украинские военные готовы к битве с россиянами на Донбассе, которая может повлиять на ход всей войны.