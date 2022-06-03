Байден заявил, что Украина сама будет решать судьбу своих территорий

Украина, которая противостоит российской вооруженной агрессии, сама будет определять пути достижения мира на своей территории, а США помогут ей в этом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет CNN.

"Я с самого начала говорил — и не все со мной согласились — ничего об Украине без Украины. Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Украине, по его мнению, пойти на территориальные уступки России ради достижения мирного соглашения.

При этом президент США отметил, что "рано или поздно" конфликт в Украине увенчается достижением мирных договоренностей.

Он подчеркнул, что не знает, когда и при каких обстоятельствах это может произойти, но США продолжат поддерживать украинцев, чтобы они могли защитить себя.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на подталкивание Украины со стороны неких стран Запада к заморозке конфликта, назвав это "самым большим ударом в спину", однако не упомянул никаких конкретных источников таких инициатив.

По словам Подоляка, Украина будет продолжать воевать по всем направлениям, а намеки на "торговлю территориями и суверенитетом" со стороны любого партнера Украины будут получать от нее "принципиальную реакцию".