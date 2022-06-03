Байден заявив, що Україна сама вирішуватиме долю своїх територій

Україна, яка протистоїть російській збройній агресії, сама визначатиме шляхи досягнення миру на своїй території, а США допоможуть їй у цьому.

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Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

"Я з самого початку говорив - і не всі зі мною погодилися - нічого про Україну без України. Це їхня територія, і я не збираюся говорити їм, що вони повинні чи не повинні робити з нею", - сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів, чи варто Україні, на його думку, піти на територіальні поступки Росії задля досягнення мирної угоди.

При цьому президент США зазначив, що "рано чи пізно" конфлікт в Україні увінчається досягненням мирних домовленостей.

Він наголосив, що не знає, коли і за яких обставин це може статися, але США продовжать підтримувати українців, щоб вони могли себе захистити.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на підштовхування України з боку деяких країн Заходу до заморозки конфлікту, назвавши це "найбільшим ударом у спину", проте не згадав жодних конкретних джерел таких ініціатив.

За словами Подоляка, Україна продовжуватиме воювати за всіма напрямками, а натяки на "торгівлю територіями та суверенітетом" з боку будь-якого партнера України отримуватимуть від неї "принципову реакцію".