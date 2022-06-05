Испания может поставить Украине танки Leopard и ЗРК

Министерство обороны Испании планирует поставить Киеву батареи зенитных ракет Shorad Aspide, которые испанская армия заменила на более современную систему. Также Украина может получить танки Leopard A4, которые уже десять лет не использует испанская армия.

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Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на свои источники.

Испанская армия будет обучать украинских военных управлению танками в Латвии, а также на территории самой Испании.

Источник издания отмечает, что речь идет примерно о 40 танках для ВСУ, которые нужно отремонтировать и дооснастить.

Танки Leopard, которые планируют отдать Украине, входят в партию из 108 б/у боевых машин, которые Германия продала Мадриду в 1995 году "в качестве прелюдии" к контракту на производство Leopard в Испании. Они уже около 10 лет "находятся в спячке" на базе в Сарагосе.

Использовать новую технику украинских военных, по информации издания, будут обучать в Испании и Латвии.

Издание пишет, что Мадрид уже завершает поставку Киеву батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide производства MBDA, которые испанская армия заменила у себя другой, более совершенной системой.

До этого Испания поставляла только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы).

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.