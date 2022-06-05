Іспанія може поставити Україні танки Leopard та ЗРК

Міністерство оборони Іспанії планує поставити Києву батареї зенітних ракет Shorad Aspide, які іспанська армія замінила більш сучасною системою. Також Україна може отримати танки Leopard A4, які вже 10 років не використовує іспанська армія.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання El Pais із посиланням на свої джерела.

Іспанська армія навчатиме українських військових управлінню танками в Латвії, а також на території самої Іспанії.

Джерело видання зазначає, що йдеться приблизно про 40 танків для ЗСУ, які потрібно відремонтувати та дооснастити.

Танки Leopard, які планують віддати Україні, входять до партії зі 108 б/у бойових машин, які Німеччина продала Мадриду в 1995 році "як прелюдія" до контракту на виробництво Leopard в Іспанії. Вони вже близько 10 років "перебувають у сплячці" на базі в Сарагосі.

Використовувати нову техніку українських військових, за інформацією видання, навчатимуть в Іспанії та Латвії.

Видання пише, що Мадрид вже завершує постачання Києву батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide виробництва MBDA, які іспанська армія замінила у себе іншою, більш досконалою системою.

До цього Іспанія постачала лише боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети).

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.