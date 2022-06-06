Британия отправит Украине реактивные системы залпового огня М270 - BBC

Великобритания решила отправить в Украину системы залпового огня M270. Они могут выпускать 12 ракет класса "земля-земля" в течение минуты и поражать цели в радиусе 80 км с точностью, гораздо большей, чем артиллерия, которой сейчас владеет Украина, сообщает BBC.

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По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, данные ракеты большой дальности помогут Украине защититься от России. Решение было согласовано с США, которые на прошлой неделе объявили, что также поставляют ракетную систему.

Лидер страны-агрессора России Владимир Путин отреагировал на эту новость и заявил, что если Киев получит от Запада ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся.

Объявляя об этом шаге, глава Минобороны сказал, что Великобритания играет ведущую роль в снабжении украинских войск "жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения".

"Поскольку меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоспособные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", - сказал Уоллес.

Отмечается, что британская реактивная система залпового огня может выпустить 12 ракет класса "земля-земля" в течение минуты и поражать цели в радиусе 80 км с точностью, гораздо большей, чем артиллерия, которой сейчас владеет Украина.

В ближайшее время украинские военные пройдут учения по использованию пусковых установок в Великобритании.

Напомним, власти Греции заявили, что приняли решение передать ВСУ по своим меркам большое количество оружия, среди которого БМП-1, автоматы Калашникова АК-47, ПЗРК FIM-92 Stinger и другие.

В частности, Минобороны Испании планирует поставить Киеву батареи зенитных ракет Shorad Aspide, которые испанская армия заменила более современной системой, а также танки Leopard A4.