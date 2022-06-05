Путін загрожує новими ударами по Україні

Лідер країни-агресора Росії Володимир Путін вкотре почав загрожувати Україні та заявив, що Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети далекої дії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив російський диктатор в інтерв'ю пропагандистському російському телеканалу.

Путін дуже злякався поставок озброєння Україні і заявив, що якщо Київ отримає від Заходу ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби поразки по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносяться.

Водночас, він не полінувався порахувати, скільки зброї зараз має українська армія.

Особливо лідеру країни-агресору не сподобалося постачання США ракетних систем Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню Himars. Зона поразки РСЗВ від 45 до 70 км.

Зазначимо, раніше заступник голови Ради безпеки країни-агресору Дмитро Медведєв заявив, що РФ діятиме на "ураження центрів прийняття рішень" в Україні у разі використання Києвом озброєнь проти об'єктів на території РФ.