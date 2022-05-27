Джонсон запропонував Україні створити альянс, який стане альтернативою ЄС, - ЗМІ

Італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на джерела пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, спрямований проти агресії РФ.

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Цей альянс має стати альтернативою Євросоюзу.

До нього, окрім Великої Британії та України, можуть увійти Польща, Естонія, Латвія, Литва. А на пізніших етапах – Туреччина.

За даними видання, керівництво України поки що ніяк не відреагувало на цю пропозицію.

Нагадаємо, що Фінляндія допоможе Україні реалізувати реформи, які необхідні для вступу до ЄС.