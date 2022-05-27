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Джонсон предложил Украине создать альянс, который станет альтернативой ЕС, - СМИ
Итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники пишет, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против агрессии РФ.
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Этот альянс должен стать альтернативой Евросоюзу.
В него, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва. А на более поздних этапах — Турция.
По данным издания, руководство Украины пока никак не отреагировало на это предложение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Финляндия поможет Украине реализовать реформы, которые необходимы для вступления в ЕС.