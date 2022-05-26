- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Финляндия поможет Украине реализовать реформы, которые необходимы для вступления в ЕС
Во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главой правительства Финляндской Республики Санной Мариной 26 мая стороны договорились о тесной координации взаимодействия в рамках Евросоюза. В частности, Финляндия как член ЕС окажет помощь в реализации реформ в Украине на пути к вступлению в Европейский Союз.
Об этом сообщил Правительственный портал.
Отмечается, что Финляндия помогала Украине на всех международных площадках. Власти страны в основном принимали участие в поддержке реализации реформ в сфере образования. Во время встречи 26 мая главы украинского и финляндского правительств подписали соглашение, согласно которому Украина и Финляндия продолжат реализацию проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" до 2023 года.
Кроме того, Шмыгаль и Марин договорились, что Финляндия примет участие в восстановлении инфраструктуры и украинских городов, которые сильно пострадали от российской агрессии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Страна планирует использовать для этого передовые технологии и приминаться европейские стандарты.
Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.