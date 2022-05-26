Фінляндія допоможе Україні реалізувати реформи, які необхідні для вступу до ЄС

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та главою уряду Фінляндської Республіки Санною Маріною 26 травня сторони домовилися про тісну координацію взаємодії у рамках Євросоюзу. Зокрема, Фінляндія як член ЄС допоможе в реалізації реформ в Україні на шляху до вступу до Європейського Союзу.

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Про це повідомив Урядовий портал.

Наголошується, що Фінляндія допомагала Україні на всіх міжнародних майданчиках. Влада країни переважно брала участь у підтримці реалізації реформ у сфері освіти. Під час зустрічі 26 травня глави українського та фінляндського урядів підписали угоду, згідно з якою Україна та Фінляндія продовжать реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року.

Крім того, Шмигаль та Марін домовилися, що Фінляндія візьме участь у відновленні інфраструктури та українських міст, які сильно постраждали від російської агресії.

Країна планує використовувати для цього передові технології та застосовувати європейські стандарти.

Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.