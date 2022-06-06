Борис Джонсон залишається на посаді прем'єр-міністра Британії

Він отримав вотум довіри в ході таємного голосування, на якому депутати Консервативної партії визначали чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії.

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Про це повідомляє BBC.

Голосування, 211 проти 148, не набрало більшість для усунення Джонсона з посади лідера партії.

Раніше 141 депутат публічно заявляли, що підтримають партійного лідера, отже, проголосують за те, щоб Джонсон залишився на посаді прем'єра. Щоб зберегти посаду, Джонсону потрібно було отримати підтримку щонайменше 180 консерваторів.

Британський прем'єр почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В офісі прем'єра пройшло кілька заходів із порушеннями правил локдауну.

Окрім співробітників канцелярії, у вечірках брав участь Борис Джонсон із дружиною. У британських ЗМІ публікували фото прем'єр-міністра та понад десяток людей, які п'ють вино в саду його резиденції у травні 2020 року, коли діяла заборона на масові заходи через пандемію.

З цієї причини депутатам потрібно було визначитися з вотумом довіри/недовіри Борису Джонсону 6 червня до 23 години по Києву.

Як повідомляє ВВС, сьогодні депутати вишикувалися в чергу в парламентській споруді, щоб вирішити долю прем'єр-міністра. Серед інших помічені міністерша закордонних справ Ліз Трасс, голова міністерства транспорту Гранта Шаппса та міністерша культури Надін Доріс.

Повідомляється також, що віце-прем'єр Домінік Рааб проголосував позачергово.

Нагадаємо, що Джонсон запропонував Україні створити альянс, який стане альтернативою ЄС.