Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом премьер-министр Великобритании автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Труханов рассказал в эксклюзивном интервью BBC World Service and BBC radio-Newshour.

"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - сказал Труханов.

По словам мэра, главный союзник и друг Украины - Великобритания.

"Подчеркну - это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года", - добавил мэр.

Напомним, Великобритания 30 июня сообщила о намерении выделить Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,2 миллиарда долларов) военной помощи, чтобы помочь ВСУ перейти от обороны к наступлению против российских оккупантов.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.