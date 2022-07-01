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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом премьер-министр Великобритании автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.
Об этом Труханов рассказал в эксклюзивном интервью BBC World Service and BBC radio-Newshour.
"Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - сказал Труханов.
По словам мэра, главный союзник и друг Украины - Великобритания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Подчеркну - это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города - подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года", - добавил мэр.
Напомним, Великобритания 30 июня сообщила о намерении выделить Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,2 миллиарда долларов) военной помощи, чтобы помочь ВСУ перейти от обороны к наступлению против российских оккупантов.
Помощь будет направлена на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.