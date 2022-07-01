Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. Таким чином, прем'єр-міністр Великобританії автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

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Про це Труханов розповів в ексклюзивному інтерв'ю BBC World Service та BBC radio-Newshour.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем'єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.

За словами мера, головний союзник та друг України – Великобританія.

"Підкреслю - це боротьба усієї цивілізованої спільноти з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста - підданим Великобританії, за весь час існування нагороди - з 1862 року", - додав мер.

Нагадаємо, Великобританія 30 червня повідомила про намір виділити Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів (понад 1,2 мільярда доларів) військової допомоги, щоб допомогти ЗСУ перейти від оборони до наступу проти російських окупантів.

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських військових.