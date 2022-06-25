Джонсон заявив, що готовий піти з посади прем'єра через поразку у підтримці України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що міг би піти зі своєї посади через поразку у підтримці України.

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Про це він розповів у радіоефірі ВВС.

Журналіст поцікавився, які обставини могли б змусити його залишити посаду. За словами Джонсона, поразка у підтримці України – одне з принципових питань, які є для нього причиною для відставки.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль - ред.). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона стала надто складною, а вартість підтримки цього народу є занадто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я пішов би", - заявив Джонсон.

Водночас, він зазначив, що на даний момент не бачить передумов для такого розвитку подій.

Нагадаємо, військова розвідка Великобританії вважає, що темпи наступу Росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки російська армія вичерпає свої ресурси.

За словами Бориса Джонсона, окупанти просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат і живої сили, і зброї.