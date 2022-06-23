Джонсон вважає, що наступ Росії в Україні сповільниться через брак ресурсів

Військова розвідка Великобританії вважає, що темпи наступу Росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки російська армія вичерпає свої ресурси.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Reuters.

"Наша військова розвідка вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде жодного поступу вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси", - сказав Джонсон.

За його словами, окупанти просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат і живої сили, і зброї.

Джонсон наголосив, що західні країни мають допомогти українцям "переламати динаміку" у цій війні.

"У тій мірі, в якій українці спроможні розпочати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", - додав британський прем'єр.

На питання, якою буде вважатися перемога України, Джонсон заявив: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, до яких вони вторглися".

Він наголосив, що питання про підтримку України обговорюватиметься на саміті "Великої сімки", який пройде 25-26 червня у Німеччині.

Раніше Джонсон заявив, що світові потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент країни-агресора Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.