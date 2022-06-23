Джонсон считает, что наступление России в Украине замедлится из-за нехватки ресурсов

Военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters.

"Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет никакого продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", - сказал Джонсон.

По его словам, оккупанты продвигаются на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь и живой силы, и оружия.

Джонсон подчеркнул, что западные страны должны помочь украинцам "переломить динамику" в этой войне.

"В той мере, в которой украинцы в состоянии начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", - добавил британский премьер.

На вопрос, какой будет считаться победа Украины, Джонсон заявил: "Чтоб мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и чтобы российские войска были отброшены из районов, в которые они вторглись".

Он подчеркнул, что вопрос о поддержке Украины будет обсуждаться на саммите "Большой семерки", который пройдет 25-26 июня в Германии.

Ранее Джонсон заявил, что миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин прибегает к кампании истощения.