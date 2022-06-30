Великобританія надасть Україні ще мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги

Великобританія виділить Україні ще 1 мільярд фунтів стерлінгів (понад 1,2 мільярда доларів) військової допомоги, щоб допомогти ЗСУ перейти від оборони до наступу проти російських окупантів.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем'єра Бориса Джонсона.

Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських військових.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання – це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді у четвер, 30 червня

Зазначається, що це збільшить загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,3 мільярдів фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів).

Ця військова підтримка є доповненням до 1,5 мільярдів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної підтримки, наданої Україні з лютого.

Це найбільша допомога серед усіх країн, крім США.

Зазначимо сьогодні, 30 червня, заключний день саміту НАТО в Мадриді.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що використовуватиме саміт НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину надати більше військової підтримки Україні та застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути президента Володимира Зеленського до "поганої" мирної угоди.

Також Джонсон заявив, що міг би піти зі своєї посади через поразку у підтримці України. За його словами, поразка у підтримці України – одне з принципових питань, які є для нього причиною для відставки.