Джонсон будет призывать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Владимира Зеленского к "плохому" мирному соглашению.

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Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что премьер-министр отправится в Баварские Альпы на встречу G7 в воскресенье, 26 июня, где предостежет коллег-лидеров от "усталости", когда дело доходит до борьбы Украины против режима Владимира Путина в России.

В частности, он бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - возможно, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал Джонсон.

Также он обратился к коллегам по G7 и, в частности, по НАТО.

"Сейчас не время соглашаться и призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от кусков земли, своей территории в обмен на прекращение огня", - сказал Джонсон.

Стоит отметить, что саммит G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии, а саммит НАТО – 28-30 июня в Мадриде.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины. По его словам, поражение в поддержке Украины - один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.