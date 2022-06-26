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Джонсон будет призывать Францию и Германию оказать больше военной поддержки Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию оказать больше военной поддержки Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Владимира Зеленского к "плохому" мирному соглашению.
Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что премьер-министр отправится в Баварские Альпы на встречу G7 в воскресенье, 26 июня, где предостежет коллег-лидеров от "усталости", когда дело доходит до борьбы Украины против режима Владимира Путина в России.
В частности, он бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.
"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - возможно, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал Джонсон.
Также он обратился к коллегам по G7 и, в частности, по НАТО.
"Сейчас не время соглашаться и призывать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от кусков земли, своей территории в обмен на прекращение огня", - сказал Джонсон.
Стоит отметить, что саммит G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии, а саммит НАТО – 28-30 июня в Мадриде.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины. По его словам, поражение в поддержке Украины - один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.