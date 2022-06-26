Джонсон закликатиме Францію та Німеччину надати більше військової підтримки Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину надати більше військової підтримки Україні та застерегти їх від будь-яких спроб підштовхнути президента Володимира Зеленського до "поганої" мирної угоди.

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Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що прем'єр-міністр вирушить до Баварських Альп на зустріч G7 у неділю, 26 червня, де застережить колег-лідерів від "втоми", коли справа доходить до боротьби України проти режиму Володимира Путіна в Росії.

Зокрема, він кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

Уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій, щоб розвіяти побоювання, що до осені фінансування може скінчитися.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності… і тому тиск зростатиме, щоб спонукати – можливо, змусити українців до поганого світу", – сказав Джонсон.

Також він звернувся до колег по G7 і, зокрема, до НАТО.

"Зараз не час погоджуватися та закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від шматків землі, своєї території в обмін на припинення вогню", - сказав Джонсон.

Варто зазначити, що саміт G7 відбудеться 26-28 червня у замку Ельмау у німецькій Баварії, а саміт НАТО – 28-30 червня у Мадриді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що міг би піти зі своєї посади через поразку у підтримці України. За його словами, поразка у підтримці України – одне з принципових питань, які є для нього причиною для відставки.