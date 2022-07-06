Понад 30 чиновників залишили уряд Бориса Джонсона

Менш ніж за добу 38 урядовців Бориса Джонсона подали у відставку, повідомляє Sky News.

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Наприклад, торговий представник Девід Дугід у своїй заяві сказав: "У світлі недавніх подій я вважаю, що позиція прем'єр-міністра зараз неприйнятна. Висловивши свої побоювання щодо ситуації всередині країни раніше цього тижня, я маю намір піти з посади".

ВВС також повідомляє, що члени британського уряду мають намір закликати Джонсона подати у відставку.

Паралельно депутати Консервативної партії Британії мають намір обговорити зміну механізму ініціювання вотуму недовіри прем’єр-міністру, щоб організувати ще одне голосування. Попереднього разу він отримав вотум довіри під час таємного голосування, на якому депутати Консервативної партії визначали, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії.

У свою чергу Джонсон заявив, що не збирається у відставку на тлі угоди міністрів з уряду Британії.

"Відверто кажучи, робота прем'єр-міністра у важких обставинах, коли вам вручили колосальний мандат, полягає в тому, щоб продовжувати діяти. І це те, що я маю намір зробити", - сказав прем'єр-міністр.

Британський прем'єр почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В офісі прем'єра пройшло кілька заходів із порушеннями правил локдауну.

Крім того, ще однією причиною масових відставок стало призначення Джонсоном на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера. Останній потрапив у секс-скандал у 2019 році через домагання до чоловіків. Джонсон заявив, що не знав про це.