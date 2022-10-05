Комітет міністрів країн ОПЕК+ схвалив скорочення видобутку нафти - Reuters

Комітет міністрів країн ОПЕК+ 5 жовтня погодила скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ОПЕК+.

Потенційне скорочення ОПЕК+ може спровокувати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 85-90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання світової економічної рецесії, зростання процентних ставок у США та зміцнення долара.

При цьому залишається незрозумілим, чи можуть погоджені скорочення включати додаткові добровільні скорочення членами ОПЕК+, такими як Саудівська Аравія, чи рішення стосується організації загалом.

Зазначимо, що ще в липні принц Саудівської Аравії (член ОПЕК+) Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.

Однак згодом ситауація на ринку нафти почала змінюватися. Зокрема, міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо експорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.

Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.