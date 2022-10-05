Комитет министров стран ОПЕК+ одобрил сокращение добычи нефти - Reuters

Комитет министров стран ОПЕК+ 5 октября согласовала сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+.

Потенциальное сокращение ОПЕК+ может спровоцировать восстановление цен на нефть, которые упали примерно до 85-90 долларов со 120 долларов три месяца назад из-за опасений мировой экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара.

Предварительно мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

При этом остается неясным, могут согласованные сокращения включать дополнительные добровольные сокращения членами ОПЕК+, такими как Саудовская Аравия, или решение касается организации в целом.

Отметим, что еще в июле принц Саудовской Аравии (член ОПЕК+) Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов.

Однако впоследствии ситуация на рынке нефти начала меняться. В частности, министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть. Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза по экспорту российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.

Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.