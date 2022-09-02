G7 погодили запровадження граничної ціни на російську нафту

Міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву G7.

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В заяві сказано, що покупці російської нафти за обмеженою ціною зможуть користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів з російською нафтою. Якщо ціна буде вищою, то доступ до цих послуг буде закритий.

"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за встановленою ціною або нижчою, визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують "цінову межу", — йдеться в заяві.

Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві не вказана сама "цінова межа".

"Початкова максимальна ціна буде встановлена на рівні, заснованому на ряді технічних вхідних даних, і вирішуватиметься повною коаліцією перед впровадженням у кожній юрисдикції", — пояснили міністри.

Тим часом в Єврокомісії заявили, що настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, який постачається з Росії до Європи. Це питання обговорюватимуть 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС. Така заява прозвучала після того, як стало відомо, що країнам ЄС вдалося заповнити газові сховища на 80% раніше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com