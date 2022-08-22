Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Росія залишається головним постачальником нафти до Китаю третій місяць поспіль, оскільки незалежні нафтопереробники активізували закупівлі товарів зі знижкою, одночасно скорочуючи поставки від конкуруючих постачальників, таких як Ангола та Бразилія.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Головного митного управління Китаю, імпорт російської нафти, включно з поставками через нафтопровід Східний Сибір і Тихий океан, а також морськими поставками з європейських і далекосхідних портів Росії, склав 7,15 млн тонн, що на 7,6% більше, ніж рік тому.

Тим не менш, російські поставки в липні, еквівалентні приблизно 1,68 мільйонам барелів на день, були нижчими за травневий рекорд близько 2 мільйонів барелів на добу.

Китай залишається найбільшим покупцем нафти в Росії.

Імпорт із другої за рейтингом Саудівської Аравії відновився минулого місяця з червня, який був найнижчим за понад три роки, до 6,56 млн тонн, або 1,54 млн барелів на добу, але все ще трохи нижче рівня минулого року.

З початку року імпорт із Росії склав 48,45 млн тонн, що на 4,4% більше, ніж у минулому році, і все ще відстає від Саудівської Аравії, яка поставила 49,84 млн тонн, що на 1% нижче рівня минулого року.

Імпорт сирої нафти в Китай у липні впав на 9,5% порівняно з роком раніше, причому щоденні обсяги стали другим найнижчим за чотири роки, оскільки нафтопереробники скоротили запаси, а внутрішній попит на паливо відновлювався повільніше, ніж очікувалося.

Значні російські закупівлі витіснили конкуруючі поставки з Анголи та Бразилії, які впали на 27% у річному вимірі та на 58% відповідно.

Минулого місяця митники не повідомляли про імпорт із Венесуели чи Ірану. Державні нафтові компанії уникають закупівель з кінця 2019 року, побоюючись потрапити під вторинні санкції США.

Імпорт з Малайзії, яка в останні два роки часто використовувалася як пункт перевалки нафти, що походить з Ірану та Венесуели, зріс на 183% за рік до 3,34 мільйона тонн, порівняно з 2,65 мільйона тонн у червні.

Зазначимо, як повідомив Bloomberg, деякі країн ЄС потай проводять рекордні закупівлі російської нафти. Так, поставки сирої нафти з експортних терміналів у Балтійському та Чорному морях на нафтопереробні заводи в Італії зросли до максимуму за сім тижнів, в цей же час поставки до Туреччини були найбільшими за шість тижнів.