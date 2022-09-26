В Італії правоцентристська коаліція отримала найбільше голосів на виборах до парламенту

В неділю, 26 вересня, в Італії відбулися вибори до парламенту. Згідно з даними екзит-полу державного мовника RAI, найбільше голосів (від 41% до 45%) набрала радикально-права партія "Брати Італії", лідером якої є 45-річна Джорджа Мелоні. Про це повідомляє Reuters.

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Враховуючи особливості виборчої системи в Італії, праві партії отримають більшість місць в обох палатах парламенту: близько 257 із 400 у Палаті депутатів та 111-131 із 206 у Сенаті.

Мелоні, як лідер найбільшої коаліційної партії, також може стати першою жінкою-прем’єр-міністром Італії.

Напередодні виборів вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та "не ризикувати з третьою за величиною економікою в єврозоні".

Дострокове голосування відбулося після того, як уряду Маріо Драгі пішов у відставку. Президент Італії Серджо Маттарелла 21 липня після заслуховування голів Палати депутатів та Сенату підписав указ про розпуск обох палат парламенту.

Нагадаємо, що ще 14 липня Драгі подав у відставку після того, як основна з партій коаліції, "Рух п'яти зірок", відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак Маттарелла тодівідхилив його заяву про відставку і попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам під час міжнародної нестабільності та економічної кризи.

20 липня Драгі отримав вотум довіри у верхній палаті парламенту - Сенаті, проте три основні партії коаліції - "Ліга", "Вперед, Італія" та "Рух п'яти зірок" відмовилися брати участь у голосуванні. У результаті Драгі знову подав у відставку, заявивши, що не бачить свого уряду без підтримки останньої політсили.