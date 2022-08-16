Італія перерахувала Україні €200 млн кредиту на зарплати вчителям

Україна 15 серпня отримала кошти наданого Італією пільгового кредиту в розмірі 200 мільйонів євро. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

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Згідно з умовами кредитного договору, гроші надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту — 7,5 років).

Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що відповідний кредитний договір між Україною та Італією було підписано 5 серпня.

Нагадаємо також, що наприкінці червня Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку на загальну суму 446,8 мільйона євро, з яких 424,6 мільйона євро взято під гарантії Великої Британії. Ці гроші теж підуть на зарплати вчителів, а також працівників державних органів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com