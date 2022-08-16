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Италия перечислила Украине €200 млн кредита на зарплаты учителям
Украина 15 августа получила средства предоставленного Италией льготного кредита в размере 200 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Согласно условиям кредитного договора, деньги предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).
Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.
Напомним, что соответствующий кредитный договор между Украиной и Италией был подписан 5 августа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что в конце июня Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 446,8 миллионов евро, из которых 424,6 миллионов евро взяты под гарантии Великобритании. Эти деньги тоже пойдут на зарплаты учителей, а также работников государственных органов.
Источник фото: ua.depositphotos.com