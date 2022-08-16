Италия перечислила Украине €200 млн кредита на зарплаты учителям

Украина 15 августа получила средства предоставленного Италией льготного кредита в размере 200 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

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Согласно условиям кредитного договора, деньги предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет).

Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Напомним, что соответствующий кредитный договор между Украиной и Италией был подписан 5 августа.

Напомним также, что в конце июня Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 446,8 миллионов евро, из которых 424,6 миллионов евро взяты под гарантии Великобритании. Эти деньги тоже пойдут на зарплаты учителей, а также работников государственных органов.

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