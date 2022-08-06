Украина одолжила у Италии €200 млн на зарплаты учителям

Украина договорилась с правительством Италии об анонсировавшемся беспроцентном заимствовании 200 миллионов евро. Соответствующий кредитный договор подписал 5 августа министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

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"Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. Я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы. Я благодарен за весомую поддержку Украины в трудный для нас период, это в очередной раз демонстрирует крепкую дружбу и надежное партнерство между нашими странами", – подчеркнул чиновник.

Кредит предоставляется на льготных условиях - на 15 лет с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет и по нулевой процентной ставке.

"Средства будут направлены в государственный бюджет для покрытия расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования", - сообщили в Минфине.

Напомним также, что в конце июня Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 446,8 миллиона евро, из которых 424,6 миллиона евро взяты под гарантии Великобритании. Эти деньги тоже пойдут на зарплаты учителей, а также работников государственных органов.

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