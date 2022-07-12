Украина возьмет у Италии беспроцентный кредит на €200 млн: на что пойдут деньги

Украина привлечет беспроцентный кредит от Италии на сумму до 200 миллионов евро через административный счет Международного валютного фонда. Соответствующее постановление на заседании 12 июля приняло Кабинет министров, сообщает Министерство финансов.

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Средства будут направлены в государственный бюджет Украины на финансирование зарплат педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Предусмотрено, что кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет), а проценты за использование кредита не начисляются.

Напомним, что 30 июня Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 446,8 миллиона евро. Почти всю эту сумму покрывают государственные гарантии Великобритании.

Отмечалось, что средства пойдут на выплату зарплат работникам государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

Перед этим, 27 июня, Минфин сообщил, что Украина получила дополнительные 65 миллиардов иен (около 500 миллионов долларов) льготного кредита от Японии. При этом изначально речь шла о выделении Украине всего 100 миллионов долларов. Таким образом, объем кредита был увеличен в шесть раз.

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