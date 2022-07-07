В ЕС заблокировали кредит на 1,5 млрд евро для Украины, — Bloomberg

Бюджетное подразделение Европейской комиссии заблокировало кредит в размере 1,5 млрд евро (1,5 млрд долларов США) для Украины для "предосторожности". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

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В исполнительном органе заявили, что опасаются по поводу финансовой надежности выдачи кредита.

Европейский инвестиционный банк предложил деньги Киеву, чтобы поддержать украинскую экономику. Комиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС. Резервы при этом обычно составляющими 9% от общего объема финансирования.

"Но в этом случае комиссия хочет получить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением в размере 1 миллиарда евро для Украины, заявили чиновники", — цитирует Bloomberg официальных лиц ЕС.

Представитель комиссии заявил, что хочет убедиться, что "ЕС сможет покрыть убытки, если Украина не сможет вернуть деньги".

Как сообщалось ранее, Всемирный банк в рамках транша на 1,5 миллиарда долларов планирует выделять каждый месяц Украине по 200 миллионов долларов.

Кроме того, из целевого фонда Всемирного банка Украине выделят дополнительные грантовые средства в размере 495 млн евро. Деньги направят в общий фонд Госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, а также для поддержки внутриперемещенных лиц.

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