У ЄС заблокували кредит на 1,5 млрд євро для України, - Bloomberg

Бюджетний підрозділ Європейської комісії заблокував кредит у розмірі 1,5 млрд євро (1,5 млрд доларів США) для України в цілях "обережності". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіційних осіб ЄС.

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У виконавчому органі заявили, що побоюються щодо фінансової надійності видачі кредиту.

Європейський інвестиційний банк запропонував Києву гроші, щоб підтримати українську економіку. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій поза ЄС. Резерви при цьому зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

"Але в цьому випадку комісія хоче отримати резерви у розмірі 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією у розмірі 1 мільярда євро для України, заявили чиновники", - цитує Bloomberg офіційних осіб ЄС.

Представник комісії заявив, що хоче переконатись, що "ЄС зможе покрити збитки, якщо Україна не зможе повернути гроші".

Як повідомлялося раніше, Світовий банк у рамках траншу на 1,5 мільярда доларів планує виділяти щомісяця Україні по 200 мільйонів доларів.

Крім того, із цільового фонду Світового банку Україні виділять додаткові грантові кошти у розмірі 495 млн євро. Гроші направлять до загального фонду Держбюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних витрат, видатків на охорону здоров'я, а також підтримки внутрішньопереміщених осіб.

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