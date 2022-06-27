Украина получила дополнительный кредит от Японии в размере $ 500 млн

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках кредитного соглашения.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что соответствующее соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Др. Акихико Танако.

Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения.

Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита – 30 лет, в том числе, льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых.

Напомним, что 7 июня между правительством Украины и правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (около 600 млн долл. США).

24 мая Украина получила по указанному Соглашению 13,0 млрд японских иен (около 100 млн долл. США).

Также Япония предоставить Международному агентству по атомной энергии 2 миллиона евро. Всю сумму направят на то, чтобы обезопасить работу украинских АЭС, подвергшиеся атакам РФ.