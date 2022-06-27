Україна отримала додатковий кредит від Японії у розмірі $500 млн

Україна отримала додаткові 65 млрд японських ієн (приблизно 500 млн дол США) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Др. Акіхіко Танако.

Кошти направлено до держбюджету для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків, охорони здоров'я.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років; відсоткова ставка – 1% річних.

Нагадаємо, що 7 червня між урядом України та урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшена на 65 млрд. японських ієн, внаслідок чого сума кредиту становить 78 млрд. японських ієн (близько 600 млн. дол. США).

24 травня Україна отримала за вказаною Угодою 13,0 млрд. японських ієн (близько 100 млн. дол. США).

Також Японія надати Міжнародному агентству з атомної енергії 2 мільйони євро. Усю суму спрямують на те, щоб убезпечити роботу українських АЕС, які зазнали атак РФ.