Японія запровадить додаткові санкції проти РФ, включаючи заборону на імпорт російського золота

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо оголосив про додаткові санкції проти Росії. Окрім заборони на імпорт російського золота, країна заморозить активи 70 російських фізичних осіб та організацій. Про це повідомляє NHK.

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Крім того, Японія запровадить заборону на експорт щодо 90 організацій, які причетні до військового вторгнення РФ в Україну. Також у новий санкційний пакет увійшла заборона на бухгалтерські, трастові та деякі інші послуги Росії.

"Японія вважає, що у світ не може допускатися будь-яка одностороння зміна статус-кво силою, така як вторгнення Росії до України", - сказав Кісіда, коментуючи нові санкції.

Нагадаємо, експорт російського золота більше не буде допущений також до Великобританії, Канади та США. Таке рішення лідери цих країн та Японії ухвалили на саміті G7.

Напередодні, 23 червня, Великобританія запровадила новий пакет торгових санкцій проти країни-агресора Росії. Санкції торкнулися технологій та товарів нафтопереробки, а також товарів та технологій для морського сектора.