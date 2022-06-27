Япония введет дополнительные санкции против РФ, включая запрет на импорт российского золота

Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о дополнительных санкциях против России. Кроме запрета на импорт российского золота, страна заморозит активы 70 российских физических лиц и организаций. Об этом сообщает NHK.

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Кроме того, Япония введет запрет на экспорт в отношении 90 организаций, которых как-либо причастны к военному вторжения РФ в Украину. Также в новый санкционный пакет вошел запрет на бухгалтерские, трастовые и некоторых других услуг России.

"Япония отвергает мир, в котором допускается любое одностороннее изменение статус-кво силой, такое как вторжение России в Украину", — сказал Кисида, комментируя новые санкции.

Напомним, экспорт российского золота больше не будет допущен также в Великобританию, Канаду и США. Такое решение лидеры этих страны и Японии приняли на саммите G7.

Накануне, 23 июня, Великобритания ввела новый пакет торговых санкций против страны-агрессора России. Санкции коснулись технологий и товаров нефтепереработки, а также товаров и технологий для морского сектора.