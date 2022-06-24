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Венгрия предлагает больше не вводить новых санкций против России

Венгрия предлагает больше не вводить новых санкций против России

В Венгрии считают, что ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны, а вместо этого работать над переговорами о перемирии.

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Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, пишет Reuters.

Выступая в кулуарах саммита лидеров ЕС, на котором Украине был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, помощник сказал, что чем больше санкций принимает ЕС, тем больше они вредят блоку, в то время как Россия выживает.

"В конце концов, Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, что мы должны остановить процесс санкций", — сказал Балаш Орбан.

По словам советника, Европа фактически окажется проигравшей из-за экономических проблем

"Сейчас мы сталкиваемся с тем, что чем больше санкций мы принимаем, тем хуже мы находимся. А россияне? Да, им тоже больно, но они выживают", — сказал Орбан.

Он считает, что ЕС должен изменить свою тактику.

"Мы подошли к моменту, когда понимаем, что следовали стратегии четыре месяца, у нас есть некоторые достижения, но если так будет продолжаться, по здравому размышлению, это плохо кончится для Европы. Так что надо думать о чем-то. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение", — сказал Орбан.

Венгрия — одна из самых пророссийских стран ЕС, сильно зависящая от российского газа и нефти. Россия также строит ядерный реактор для Венгрии. Будапешт приостановил последний пакет санкций против Москвы, который включал запрет на импорт российской нефти, пока не договорился об исключении для себя.

Автор:
Светлана Манько