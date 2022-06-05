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МИД Украины хочет увидеть справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии

Олег Николенко. Фото: скриншот трансляции брифинга

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "психических проблемах" у президента Владимира Зеленского из-за того, что он просит партнеров о поддержке. 

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В своем Facebook Николенко заявил, что МИД Украины ожидает обнародования медицинской справки о состоянии психического здоровья Кевера.

"Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке", — подчеркнул спикер МИД Украины.

Он также отметил, что высказывания других венгерских политиков также направлены на поддержку стране-агрессору.

"А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", — добавил Николенко.

Отметим, что с европейскими коллегами, например, у главы венгерского правительства Виктора Орбана также сложные отношения. В частности, Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште, выразив этим свой протест против Орбана из-за пророссийской  позиции премьер-министра. Считается, что у Орбана тесная связь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, поэтому венгерская сторона сохраняет пассивную позицию в вопросах российско-украинской войны. Хотя Венгрия поддержала некоторые санкции против РФ. 

Автор:
Вита Молодан