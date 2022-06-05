МЗС України хоче побачити довідки про стан психічного здоров`я спікера парламенту Угорщини

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про "психічні проблеми" у президента Володимира Зеленського через те, що він просить партнерів про підтримку.

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У своєму Facebook Ніколенко заявив, що МЗС України очікує на оприлюднення медичної довідки про стан психічного здоров'я Кевера.

"Далія оцінка слів пана Кевера безпосередньо залежить від висновку, зафіксованого у довідці", - наголосив спікер МЗС України.

Він також зазначив, що висловлювання інших угорських політиків також спрямовані на підтримку країні-агресору.

"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже неодноразово орієнтувалася на бік зла", - додав Ніколенко.

Зазначимо, що що з європейськими колегами, наприклад у глави угорського уряду Віктора Орбана теж складні стосунки. Зокрема, Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті, висловивши цим свій протест проти Орбана через проросійську позицію прем'єр-міністра. Вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом країни-агресора Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. Хоча Угорщина підтримала інші санкції проти РФ.